Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Opet, yoluna kayıpsız devam ediyor
Son Dakika Spor Fenerbahçe Opet, yoluna kayıpsız devam ediyor

Fenerbahçe Opet, yoluna kayıpsız devam ediyor

1 saat önce

Vestel Venus Sultanlar Ligi 3'üncü hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Atlasglobal Yeşilyurt'u 3-0 mağlup etti.

Fenerbahçe Opet, yoluna kayıpsız devam ediyor, System.String[]

Vestel Venus Sultanlar Ligi 3'üncü hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Atlasglobal Yeşilyurt'u 3-0 mağlup etti.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında Atlasglobal Yeşilyurt ile karşılaştı. Maçın başından sonuna kadar etkili bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, ilk seti 25-11, ikinci seti 25-17, üçüncü seti de 25-10 önde tamamladı ve karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

İlk hafta sahasında Türk Hava Yolları'nı 3-2, ikinci hafta da deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 yenen sarı-lacivertliler art arda üçüncü maçından da galip ayrıldı.


OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, Yeşilyurt, Vestel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:43 Kaynak: DHA
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