Fenerbahçe Orduevi'nde koronavirüs önlemleri - Son Dakika

FENERBAHÇE Orduevi'nde koronavirüs salgınına karşı önlemler artırıldı. Askerlerin maske taktıkları görülürken, orduevine girmek isteyenlerin ateşi ölçülüyor.

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrası eski Genelkurmay Başkanları ve kuvvet komutanlarının bulunduğu Fenerbahçe Orduevi'nde önlemler artırıldı. Orduevinde askerlerin maske taktığı görüldü. Orduevine giriş yapmak isteyenlerin ateşi ölçülürken, Fenerbahçe Orduevi'nin bahçesinin ekipler tarafından ilaçlarla dezenfekte edildiği görüldü.