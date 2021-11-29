SPOR Fenerbahçe otobüsüne saldırı - Son Dakika

SPOR Fenerbahçe otobüsüne saldırı

Onur ATIŞİZMİR,(DHA) - Fenerbahçe otobüsüne İzmir'de şişe ve taşlı saldırıda bulunuldu.

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasının kapanış maçında Göztepe, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadı'nda başlayacak mücadele öncesinde sarı-lacivertli kafileyi taşıyan otobüse şişe ve taşlı saldırıda bulunuldu. Takım otobüsünün sol arka camı kırılırken futbolcular ve teknik ekip yara almadan olayı atlattı. Fenerbahçe kafilesi, polisin geniş güvenlik önlemleriyle stada getirildi.