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Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın sözleşmesinin 3+1 yıl uzatıldığını açıkladı.
6 saat önce
Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın sözleşmesinin 3+1 yıl uzatıldığını açıkladı. Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:08 Kaynak: İHA
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