Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın sözleşmesinin 3+1 yıl uzatıldığını açıkladı. - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın sözleşmesinin 3+1 yıl uzatıldığını açıkladı. - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın sözleşmesinin 3+1 yıl uzatıldığını açıkladı.

6 saat önce

Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın sözleşmesinin 3+1 yıl uzatıldığını açıkladı.

Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın sözleşmesinin 3+1 yıl uzatıldığını açıkladı., System.String[]

Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın sözleşmesinin 3+1 yıl uzatıldığını açıkladı. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Ozan Tufan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika | Fenerbahçe'den beklenen ayrılık! Comolli kapıyı gösterdi...
Fenerbahçe Ozan Tufan ile 3+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı Gökhan Emreciksin Alaşehir Belediyespor'a transfer oldu Hamza Hamzaoğlu: Kırmızı kart öncesi hakem, oyuncuyu azmettirdi

Son Dakika Haberleri
23:12 84'üncü Atatürk Koşusu'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi - Son Dakika Spor
23:12 Ertaç Özbir: "11 kişi olsak daha iyisini yapabilirdik" - Son Dakika Spor
23:09 Milletvekili Alpay Özalan: TFF'nin kararına herkesin uyması gerekir - Son Dakika Spor
23:09 Ertaç Özbir: 11'e 11 olsaydık oyun olarak daha iyisini yapabilirdik - Son Dakika Spor
23:08 Hamza Hamzaoğlu: Kırmızı kart öncesi hakem, oyuncuyu azmettirdi - Son Dakika Spor
23:04 Rıdvan Dilmen: MHK, gitmemek için emzik dağıtıyor - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 23:26:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın sözleşmesinin 3+1 yıl uzatıldığını açıkladı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]