Fenerbahçe, Ozan Tufan transferi için masaya oturuyor! İngiliz ekibi Watford talip oldu

Sarı-Lacivertliler, Ozan Tufan'la yolları ayırıyor. Milli Takım'la kötü geçen EURO 2020 sonrası performansı git gide düşen Ozan, bir hayli mutsuz. 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu İngiliz ekibi Watford istiyor.

KİRALAMA OPSİYONU

İngiliz ekibinin temsilcileri bugün İstanbul'da olacak. Ozan için satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi iletildi öncesinde. Bu teklifin detayları üzerinde görüşme yapılacak. Bu haberi dün ilk olarak Rıdvan Dilmen vermişti.

ŞANS BULAMIYOR

Geçen sezon takımın değişilmezi olan Ozan, Pereira'nın gelmesiyle yerini kaybetti. Ozan hazırlık maçlarında bulduğu süreyi de iyi kullanamadı ve yerini Zajc'a kaptırdı.