Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe özel maçta Bursaspor'u 2-0'la geçti
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Fenerbahçe özel maçta Bursaspor'u 2-0'la geçti

1 saat önce

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Bursaspor'u Vedat Muriqi'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe özel maçta Bursaspor'u 2-0'la geçti, System.String[]
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Bursaspor'u Vedat Muriqi'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

Sar-lacivertliler karşılaşmaya; Harun Tekin, Abdülcebrail Akbulut, Sadık Çiftpınar, Okan Turp, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Jailson, Miha Zajc, Alper Potuk, Mehmet Ekici, Vedat Muriqi 11'i ile çıktı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Bursaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, mücadelenin ilk yarısını 45+2. dakikada Vedat Muriqi'nin kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarının 51. dakikasında yine Vedat Muriqi'nin kaydettiği golle farkı ikiye çıkaran Fenerbahçe, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. - İSTANBUL
Sadık Çiftpınar, Harun Tekin, Fenerbahçe, Bursaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:33 Kaynak: İHA
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