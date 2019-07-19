Fenerbahçe özel maçta Bursaspor'u 2-0'la geçti
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Bursaspor'u Vedat Muriqi'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.
Fenerbahçe Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:33 Kaynak: İHA
, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Bursaspor
'u Vedat Muriqi'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.
Sar-lacivertliler karşılaşmaya; Harun Tekin
, Abdülcebrail Akbulut, Sadık Çiftpınar
, Okan Turp, Tolga Ciğerci
, Tolgay Arslan, Jailson
, Miha Zajc, Alper Potuk
, Mehmet Ekici
, Vedat Muriqi 11'i ile çıktı.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Bursaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, mücadelenin ilk yarısını 45+2. dakikada Vedat Muriqi'nin kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarının 51. dakikasında yine Vedat Muriqi'nin kaydettiği golle farkı ikiye çıkaran Fenerbahçe, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. - İSTANBUL
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