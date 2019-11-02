Fenerbahçe Öznur Kablo: 65-80

SALON: M. Sait ZarifoğluHAKEMLER: Önder Yılmaz, Ozan Gönen, Benhür İrcelOGM ORMANSPOR: Robinson 13, Paris 13, Nilay Kartaltepe 1, Pelin Derya Bilgiç 9, Ogunbowale 27, Damla Gezgin 2FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: Olcay Çakır Turgut 13, Tuğçe Canıtez 3, Iagupova 26, Zandalasini 9, Williams 16, Sevgi Uzun 3, Ayşe Cora 5, Anna Cruz 5, Esra Ural Topuz1'İNCİ PERİYOT: 20-19DEVRE: 38-443'ÜNCÜ PERİYOT: 55-57Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, OGM Ormanspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 80-65 galip ayrılarak ligde 4'te 4 yaptı.