Fenerbahçe Öznur Kablo: 80-77 - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Öznur Kablo: 80-77 - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Öznur Kablo: 80-77

6 saat önce

SALON: Ahmet CömertHAKEMLER: Orkun Yurtdaş, Göksun Öz, Umut Özgün ErginGALATASARAY: Işıl Alben 4, Hartley 29, Meltem Yıldızhan 2, Tilbe Şenyürek 12, Stankovic 11, Macaulay 16, Sinem 2, Şerife 4FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: Olcay Çakır 4, Iagupova 24, Zandalasini 11, Tuğçe Canıtez 3, Williams 17, Ayşe...

Fenerbahçe Öznur Kablo: 80-77, System.String[]

SALON: Ahmet Cömert

HAKEMLER: Orkun Yurtdaş, Göksun Öz, Umut Özgün Ergin

GALATASARAY: Işıl Alben 4, Hartley 29, Meltem Yıldızhan 2, Tilbe Şenyürek 12, Stankovic 11, Macaulay 16, Sinem 2, Şerife 4

FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: Olcay Çakır 4, Iagupova 24, Zandalasini 11, Tuğçe Canıtez 3, Williams 17, Ayşe 5, Gray 2, Stokes 9

1'İNCİ PERİYOT: 18-18

İLK YARI: 42-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-58

5 FAULLE ÇIKAN: Hartley (Galatasaray)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21'inci haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray sahasında Fenerbahçe Öznur Kablo'yu 80-77 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar ligde üst üste 6'ncı, toplamda ise 16'ncı galibiyetini alırken, konuk takım ligdeki 2'nci mağlubiyetini yaşadı.


- İstanbul
Öznur Kablo, Fenerbahçe, Göksun, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:15 Kaynak: DHA
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