Fenerbahçe Öznur Kablo 82-67 LDLC ASVEL Feminin - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Öznur Kablo 82-67 LDLC ASVEL Feminin - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Öznur Kablo 82-67 LDLC ASVEL Feminin

6 saat önce

Sarı-lacivertli ekip, 7. galibiyetini alırken, Fransız temsilcisi 5. mağlubiyetini yaşadı.

Fenerbahçe Öznur Kablo 82-67 LDLC ASVEL Feminin, System.String[]

Sarı-lacivertli ekip, 7. galibiyetini alırken, Fransız temsilcisi 5. mağlubiyetini yaşadı.


Salon: Metro Enerji


Hakemler: Jelena Tomic (Hırvatistan), Silvia Marziali (İtalya), Alexandra Stan (Romanya)


Fenerbahçe Öznur Kablo: Williams 10, Olcay Çakır 2, Iagupova 21, Zandalasini 24, Tuğçe Canıtez, Stokes 12, Cruz 5, Ayşe Cora 8, Sevgi Uzun, Nicholls


LDLC ASVEL Feminin: Helena 17, Allemand 5, Johannes 17, Turcinovic 2, Plouffe 14, Tanqueray 7, Badiane 5, Salagnac, Chabrier


1. Periyot: 19-17


Devre: 33-34


3. Periyot: 58-59


5 faulle çıkan: 37.55 Plouffe (LDLC Asvel Feminin)

Hırvatistan, Öznur Kablo, Fenerbahçe, Romanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:36 
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