Fenerbahçe Öznur Kablo, Avrupa Ligi'nde yarın Famila Schio'ya konuk olacak

Fenerbahçe Öznur Kablo Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun 12. haftasında yarın İtalya temsilcisi Famila Schio'ya konuk olacak.



Pala Campagnola Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.



Organizasyonda geride kalan 11 maçta 9 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, liderlik koltuğunda oturuyor.



İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Öznur Kablo, 58-43 kazanmıştı.



Ligde grup maçları sonunda ilk 4'te yer alacak takımlar, çeyrek finale yükselecek. Sarı-lacivertli takım, bu organizasyonda 2013, 2014 ve 2017'de final oynamasına rağmen ikincilikle yetinmişti.