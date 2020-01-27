Fenerbahçe Öznur Kablo, Avrupa Ligi'nde yarın Famila Schio'ya konuk olacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Öznur Kablo, Avrupa Ligi'nde yarın Famila Schio'ya konuk olacak - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Öznur Kablo, Avrupa Ligi'nde yarın Famila Schio'ya konuk olacak

6 saat önce

Fenerbahçe Öznur Kablo Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun 12. haftasında yarın İtalya temsilcisi Famila Schio'ya konuk olacak.

Fenerbahçe Öznur Kablo, Avrupa Ligi'nde yarın Famila Schio'ya konuk olacak, System.String[]

Fenerbahçe Öznur Kablo Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun 12. haftasında yarın İtalya temsilcisi Famila Schio'ya konuk olacak.


Pala Campagnola Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.


Organizasyonda geride kalan 11 maçta 9 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, liderlik koltuğunda oturuyor.


İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Öznur Kablo, 58-43 kazanmıştı.


Ligde grup maçları sonunda ilk 4'te yer alacak takımlar, çeyrek finale yükselecek. Sarı-lacivertli takım, bu organizasyonda 2013, 2014 ve 2017'de final oynamasına rağmen ikincilikle yetinmişti.

Öznur Kablo, Fenerbahçe, basketbol, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Erman Toroğlu, canlı yayında Ali Koç'u yerden yere vurdu: Yalı çocukları
Rodriguez Fenerbahçe'yi bekliyor Helikopter kazasında, Kobe Bryant ve kızı Gianna dışında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu Gianna Bryant: Kobe'nin sadece basketbol tutkusunu değil, kaderini de paylaşan kızı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 16:33:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe Öznur Kablo, Avrupa Ligi'nde yarın Famila Schio'ya konuk olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]