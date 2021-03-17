SALAMANCA - Fenerbahçe Öznur Kablo Başantrenörü Victor Lapena, Galatasaray galibiyetini değerlendirdi - Son Dakika

SALAMANCA - Fenerbahçe Öznur Kablo Başantrenörü Victor Lapena, Galatasaray galibiyetini değerlendirdi

17.03.2021 22:27

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Galatasaray'ı 91-74 mağlup eden Fenerbahçe Öznur Kablo'nun başantrenörü Victor Lapena, ikinci karşılaşmayı da kazanarak 4 yıl aradan sonra sarı-lacivertli ekibin adını yeniden Dörtlü Final'e yazdırmak istediklerini söyledi.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Galatasaray'ı 91-74 mağlup eden Fenerbahçe Öznur Kablo'nun başantrenörü Victor Lapena, ikinci karşılaşmayı da kazanarak 4 yıl aradan sonra sarı-lacivertli ekibin adını yeniden Dörtlü Final'e yazdırmak istediklerini söyledi.

Lapena, maçın ardından AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Maç içinde kendimizi geliştirerek, öğrenerek oynadık. Rakibimizi fiziksel olarak yorup, kazandığımız fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştık. 17 sayılık fark sanırım oldukça iyi ama ikinci maçın çok zorlu geçeceğini bilerek bu skor avantajına güvenmemeliyiz." şeklinde konuştu.

"Fenerbahçe-Galatasaray maçları her zaman çok zordur. Bu iki takım arasında kolay bir maç olması imkansızdır. İlk olarak bunu iyi bir şekilde anlamak gerekir." diyen Lapena, sözlerine şöyle devam etti:

"Dörtlü Final'e doğru ilk adımı attık. Şimdi ikinci adımı atmak için sayı avantajımızı düşünmeden, rahatlamadan ikinci maçı kazanmalıyız. Kendimizi daha nasıl geliştirebiliriz ve bize maçın hangi anlarında zarar verdiler, bunları iyi analiz etmemiz gerekir. Enerjimizi korursak bence cuma günü de kazanırız. Dört yıl aradan sonra Dörtlü Final'e kalmak Fenerbahçe için çok önemli."

Karşılaşmada 32 sayı, 7 asist ve 4 ribaunt ile oynayan Ukraynalı basketbolcu Alina Iagupova ile ilgili de yorum yapan Lapena, "Alina, Nisan 2020'de takımı bırakmıştı ve benim için çok üzücüydü. Çünkü onunla çok iyi bir ilişkim var. Ocak ayı sonunda tekrardan takıma dahil oldu. Alina ile her şeyi başaracağımızı düşünüyorum ve bugün çok iyiydi. Takım arkadaşları da ona çok yardımcı oluyor. Önemli olan takım olmamız ve birbirimize güvenmemiz." ifadelerini kullandı.

İspanyol teknik adam, "Fenerbahçe taraftarları Avrupa kupasını düşlemeye başlayabilirler mi?" sorusuna ise "Hayır. Ama cuma akşamı Dörtlü Final'e kaldıktan sonra her şeyi düşlemeye başlayabiliriz." diye cevap verdi.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Öznur Kablo ile Galatasaray arasındaki çeyrek final rövanş maçı, 19 Mart Cuma günü TSİ 18.00'de oynanacak.

SALAMANCA - Fenerbahçe Öznur Kablo Başantrenörü Victor Lapena, Galatasaray galibiyetini değerlendirdi
SALAMANCA - Fenerbahçe Öznur Kablo Başantrenörü Victor Lapena, Galatasaray galibiyetini değerlendirdi
SALAMANCA - Fenerbahçe Öznur Kablo Başantrenörü Victor Lapena, Galatasaray galibiyetini değerlendirdi
SALAMANCA - Fenerbahçe Öznur Kablo Başantrenörü Victor Lapena, Galatasaray galibiyetini değerlendirdi

Galatasaray, Fenerbahçe, basketbol, Cuma, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor SALAMANCA - Fenerbahçe Öznur Kablo Başantrenörü Victor Lapena, Galatasaray galibiyetini değerlendirdi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Sopayla kediye eziyet eden cani ruhlu şahıs zabıtaya da saldırdı Yıldız futbolcunun inanılmaz sıvı kaybı! Terleyerek verdiği kilo şaşkınlık yarattı CHP'ye geçen Cihangir İslam, öğrenci andı ile ilgili partisiyle ters düştü Burak Deniz'den çok konuşulacak evlilik açıklaması Fransa Kupası Son 16 Turu maçında PSG, sahasında Lille'yi 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 17 Mart günü koronavirüs nedeniyle 73 kişi vefat etti, 18 bin 912 yeni vaka tespit edildi Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu ile yeniden izleyici karşısına çıkacak Son Dakika: Rusya, Washington'daki Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırdı
İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in kalecisi Samir Handanovic, koronavirüse yakalandı İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in kalecisi Samir Handanovic, koronavirüse yakalandı         
23:50
Optimar'ın Başkanı Daşdemir anket sonuçlarını canlı yayında açıkladı! Halkın çoğunluğu Optimar'ın Başkanı Daşdemir anket sonuçlarını canlı yayında açıkladı! Halkın çoğunluğu "HDP kapatılsın" diyor         
23:32
Dövülerek öldürülen İlyas Filiz'in bıçakladığı Ali Akın hayatını kaybetti, tutuklu sayısı 5'e yükseldi Dövülerek öldürülen İlyas Filiz'in bıçakladığı Ali Akın hayatını kaybetti, tutuklu sayısı 5'e yükseldi         
23:08
Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Mithat Sancar'a 'geçmiş olsun' telefonu Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Mithat Sancar'a 'geçmiş olsun' telefonu         
22:52
Üniversite hastanesi yerleşkesinde cansız beden bulundu Üniversite hastanesi yerleşkesinde cansız beden bulundu         
22:21
Bahçesine fidan dikmek için çukur kazan vatandaş, el bombası buldu Bahçesine fidan dikmek için çukur kazan vatandaş, el bombası buldu         
21:57
Fed, faizleri yüzde 0-0.25 seviyesinde sabit bıraktı Fed, faizleri yüzde 0-0.25 seviyesinde sabit bıraktı         
21:12
Milletvekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu, 5 saatlik beklemenin ardından TBMM Genel Kurul salonundan ayrıldı Milletvekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu, 5 saatlik beklemenin ardından TBMM Genel Kurul salonundan ayrıldı         
20:54
Süper Lig devi, gol krallığında açık ara lider olan futbolcu için harekete geçti Süper Lig devi, gol krallığında açık ara lider olan futbolcu için harekete geçti         
19:27
Cani katil 17 yaşındaki genç kızı boğazından bıçaklayarak öldürdü Cani katil 17 yaşındaki genç kızı boğazından bıçaklayarak öldürdü         
18:45
AK Partili Alpay Özalan, HDP'li Gergerlioğlu'nu Genel Kurul'dan çıkarmaya çalıştı AK Partili Alpay Özalan, HDP'li Gergerlioğlu'nu Genel Kurul'dan çıkarmaya çalıştı         
17:37
Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti         
16:54
Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! "Artık bunu fakirler oynamasın"         
13:00
Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı         
12:32
Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında         
12:15
Zerrin Özer, Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti         
09:31
Kocasına Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 00:01:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SALAMANCA - Fenerbahçe Öznur Kablo Başantrenörü Victor Lapena, Galatasaray galibiyetini değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei