Fenerbahçe öznur kablo - beşiktaş trc inşaat: 97-54

Beşiktaş TRC İnşaat: 97-54

SALON: Metro Enerji

HAKEMLER: Tekin Özübir , Serdar Saraç, Kerem Yılmaz

BEŞİKTAŞ TRC İNŞAAT: Anderson 20, Snytsina 13, Bogicevic 2, Bahar Çağlar , Nisa Yalçın 4, Melek Uzunoğlu 3, Melisa Korkmaz 9, Elif Emirtekin, Elif Bayram 3, Middleton, Egesu Kurtyemez, Yağmur Yıldız

1'İNCİ PERİYOT: 27-13

İLK YARI: 51-25

3'ÜNCÜ PERİYOT: 75-43

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında oynanan derbi karşılaşmasında Fenerbahçe Öznur Kablo , konuk ettiği Beşiktaş TRC İnşaat'ı 97-54 mağlup etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Öznur Kablo, Williams ve Sevgi'nin etkili oyunu ile ilk 6 dakikayı 14-9 önde kapattı. Geri kalan bölümde de Olcay ve Iagupova ile etkili olan sarı-lacivertli ekip ilk periyodu 27-13 önde tamamladı.

2'nci periyotta da savunma ve hücumda üstün oyununu devam ettiren Fenerbahçe Öznur Kablo, periyodun bitimine 2: 56 kala, Iagupova'nın basketiyle farkı 20'ye çıkardı: 43-23. Kalan dakikada rakibine sadece iki sayı imkanı veren sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 51-25 önde girdi.

3'üncü periyoda ev sahibi ekip etkili başladı. Periyodun bitimine 5: 01 kala Iagupova'nın serbest atıştan bulduğu isabetlerle Fenerbahçe farkı 31'e çıkardı: 67-36. Kalan dakikalar karşılıklı basketlerle geçilirken sarı-lacivertli ekip son çeyreğe 75-43 önde girdi.

Son periyotta farkı iyice açan ev sahibi ekip, karşılaşmadan 43 sayı farkla 97-54 galip ayrıldı.