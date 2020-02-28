Fenerbahçe Öznur Kablo çeyrek finalde Bourges Basket ile eşleşti - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Öznur Kablo çeyrek finalde Bourges Basket ile eşleşti - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Öznur Kablo çeyrek finalde Bourges Basket ile eşleşti

6 saat önce

Kadın basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonunda, B Grubu'nu lider bitiren Fenerbahçe Öznur Kablo, çeyrek finalde Fransız temsilcisi Bourges Basket ile eşleşti.

Fenerbahçe Öznur Kablo çeyrek finalde Bourges Basket ile eşleşti, System.String[]

Kadın basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonunda, B Grubu'nu lider bitiren Fenerbahçe Öznur Kablo, çeyrek finalde Fransız temsilcisi Bourges Basket ile eşleşti.


Çeyrek finalde 2 galibiyete ulaşan takımlar adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Çeyrek finallerin ilk maçları 11 Mart'ta, ikinci karşılaşmaları ise 18 Mart'ta yapılacak. Gerek kalması durumunda üçüncü müsabakalar ise 25 Mart'ta oynanacak.


Öte yandan, organizasyonda yer alan bir diğer Türk ekibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ise A Grubu'nu 7. sırada bitirerek elenmişti.


FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:


UMMC Ekaterinburg (Rusya) - BLMA (Fransa)


LDLC Asvel (Fransa) - Nadezhda (Rusya)


ZVVZ USK Prag (Çekya) - Famila Schio (İtalya)


Fenerbahçe Öznur Kablo - Bourges Basket (Fransa)

Öznur Kablo, Fenerbahçe, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:12 
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