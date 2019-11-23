Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Öznur Kablo, Çukurova Basketbol'u 83-59 yendi!
Son Dakika Spor Fenerbahçe Öznur Kablo, Çukurova Basketbol'u 83-59 yendi! - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Öznur Kablo, Çukurova Basketbol'u 83-59 yendi!

6 saat önce

Salon: Servet TazegülHakemler: İbrahim Altıntaş, Taner İbin, Mesut ÖztürkGelecek Koleji Çukurova Basketbol: Tuck 21, Gökşen Fitik 7, Bentley 15, İlayda Güner 2, Marginean 6, Manso 2, Melis Talay 4, Meltem Avcı 2, Feride Şevval AkalanFenerbahçe Öznur Kablo: Williams 14, Olcay Çakır Turgut 10,...

Fenerbahçe Öznur Kablo, Çukurova Basketbol'u 83-59 yendi!, System.String[]

Salon: Servet Tazegül


Hakemler: İbrahim Altıntaş, Taner İbin, Mesut Öztürk


Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Tuck 21, Gökşen Fitik 7, Bentley 15, İlayda Güner 2, Marginean 6, Manso 2, Melis Talay 4, Meltem Avcı 2, Feride Şevval Akalan


Fenerbahçe Öznur Kablo: Williams 14, Olcay Çakır Turgut 10, Tuğçe Canıtez 4, Iagupova 14, Zandalasini 9, Ayşe Cora 9, Sevgi Uzun 7, Esra Ural Topuz 4, Stokes 7, Gonzales 5


1. Periyot: 21-28


Devre: 32-45


3. Periyot: 43-65

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Öznur Kablo, Fenerbahçe, basketbol, Çukurova, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 05:57 
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