Fenerbahçe Öznur Kablo, Çukurova Basketbol'u 83-59 yendi!

Salon: Servet Tazegül
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Taner İbin, Mesut Öztürk
Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Tuck 21, Gökşen Fitik 7, Bentley 15, İlayda Güner 2, Marginean 6, Manso 2, Melis Talay 4, Meltem Avcı 2, Feride Şevval Akalan
Fenerbahçe Öznur Kablo: Williams 14, Olcay Çakır Turgut 10, Tuğçe Canıtez 4, Iagupova 14, Zandalasini 9, Ayşe Cora 9, Sevgi Uzun 7, Esra Ural Topuz 4, Stokes 7, Gonzales 5
1. Periyot: 21-28
Devre: 32-45
3. Periyot: 43-65
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