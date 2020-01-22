Fenerbahçe Öznur Kablo, Euroleague'de çeyrek finalde - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Öznur Kablo, Euroleague'de çeyrek finalde - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Öznur Kablo, Euroleague'de çeyrek finalde

6 saat önce

Ülker Metro Enerji Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini sarı-laciverti ekip 23-15 önde kapattı.

Fenerbahçe Öznur Kablo, Euroleague'de çeyrek finalde, System.String[]

Ülker Metro Enerji Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini sarı-laciverti ekip 23-15 önde kapattı. Kursk, 2'nci periyotta farkı eritse de Fenerbahçe Öznur Kablo ilk yarıyı 37-32 önde tamamladı.


3'üncü periyotta savunmada çok etkili bir performans sergileyen sarı-lacivertli ekip, hücumda da 24 sayı üretince karar çeyreğine 61-44 önde girdi. Son periyotta farkı daha da açan Fenerbahçe Öznur Kablo, mücadeleden 76-55 galip ayrıldı ve Euroleague'de çeyrek finale yükselmeyi başardı.


Fenerbahçe'de Alina Iagupova ürettiği 24 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Cecilia Zandalasini de 23 sayı kaydetti. Dynamo Kursk'ta ise Angel McCoughtry 22 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

Öznur Kablo, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:14 
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