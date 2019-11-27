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Fenerbahçe Öznur Kablo farklı kazandı

6 saat önce

Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Kadınlar EuroLeague B Grubu 5'inci hafta maçında konuk ettiği Famila Schio'yu 58-43 mağlup ederek 4'üncü galibiyetini elde etti.

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Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Kadınlar EuroLeague B Grubu 5'inci hafta maçında konuk ettiği Famila Schio'yu 58-43 mağlup ederek 4'üncü galibiyetini elde etti.

Metro Enerji Salonu'nda oynanan maça savunmada etkili başlayan Fenerbahçe, ilk periyodu 16-9 önde kapattı. 2'nci periyotta hücumda sıkıntı yaşamayan sarı-lacivertli ekip, etkili savunmasını bu periyotta da devam ettirdi ve soyunma odasına 36-20 önde girdi. İki ekibin de hücumda sıkıntı yaşadığı periyotta rakibinin sadece 7 sayı atmasına izin veren Fenerbahçe, karar çeyreğine 23 sayı farkla önde girdi: 50-27. Familia Schio, son periyotta farkı eritse de Fenerbahçe Öznur Kablo, mücadeleden 58-43 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'de Alina Iagupova 15 sayıyla oynarken Elizabeth Williams da 11 sayıyla galibiyette önemli pay sahibi oldu. Familia Schio'da ise de Shields 15, Gruda 11 sayıyla mücadele etti.


Öznur Kablo, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:51 Kaynak: DHA
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