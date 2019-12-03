Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Avrupa Ligi'nde BLMA'ya konuk olacak - Son Dakika Spor
Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Avrupa Ligi'nde BLMA'ya konuk olacak
6 saat önce
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 6. haftasında yarın Fransa temsilcisi BLMA ile deplasmanda karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:00 Kaynak: AA
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 6. haftasında yarın Fransa temsilcisi BLMA ile deplasmanda karşılaşacak.
Lattes şehrindeki Palais des Sports de Lattes'te oynanacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak.
B Grubu'nda çıktığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, lider durumda bulunuyor.
BLMA ise 5 maçta 3 galibiyet ve 2 yenilgi ile üçüncü sırada yer alıyor.
Miha Zajc'a Genoa talip oldu Üç yaşındaki çocuğunu, elleri bağlı halde yanan evde bıraktı Beşiktaş'ta Burak'a alternatif aranıyor Can Yaman'dan "Bu dünyadan olduğunu kanıtlar mısın" diyen kadına cevap: Arka odaya geçelim