Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Avrupa Ligi'nde Famila Schio'yu ağırlayacak
Son Dakika Spor Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Avrupa Ligi'nde Famila Schio'yu ağırlayacak - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Avrupa Ligi'nde Famila Schio'yu ağırlayacak

6 saat önce

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 5. haftasında yarın İtalya temsilcisi Famila Schio'yu konuk edecek.

Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Avrupa Ligi'nde Famila Schio'yu ağırlayacak, System.String[]

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 5. haftasında yarın İtalya temsilcisi Famila Schio'yu konuk edecek.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak maç, saat 19.30'da başlayacak.

B Grubu'nda çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, averajla lider durumda bulunuyor.

Famila Schio ise averajla Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

Öznur Kablo, Fenerbahçe, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


1 milyar euroluk müze soygununun görüntüleri yayınlandı
Karaköy'deki başörtülü kadına saldıran kadın için 12 yıl hapis istendi Ete baharat yerine bonzai karıştırarak ölüme neden olan kadın beraat etti Rumlar, Türk hakemi istemedi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 16:59:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Avrupa Ligi'nde Famila Schio'yu ağırlayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]