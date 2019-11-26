Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Avrupa Ligi'nde Famila Schio'yu ağırlayacak - Son Dakika Spor
Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Avrupa Ligi'nde Famila Schio'yu ağırlayacak
6 saat önce
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 5. haftasında yarın İtalya temsilcisi Famila Schio'yu konuk edecek.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:20 Kaynak: AA
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 5. haftasında yarın İtalya temsilcisi Famila Schio'yu konuk edecek.
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak maç, saat 19.30'da başlayacak.
B Grubu'nda çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, averajla lider durumda bulunuyor.
Famila Schio ise averajla Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.
1 milyar euroluk müze soygununun görüntüleri yayınlandı Karaköy'deki başörtülü kadına saldıran kadın için 12 yıl hapis istendi Ete baharat yerine bonzai karıştırarak ölüme neden olan kadın beraat etti Rumlar, Türk hakemi istemedi!