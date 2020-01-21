Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Avrupa Ligi'nde yarın Dinamo Kursk'u konuk edecek

Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun 11. haftasında yarın Rusya temsilcisi Dinamo Kursk'u ağırlayacak.
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.
Organizasyonda geride kalan 10 maçta 8 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, liderlik koltuğunda oturuyor.
İki takım arasında Rusya'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Öznur Kablo, 73-54 kazanmıştı.
Grup maçları sonunda ilk 4'te yer alacak takımlar, çeyrek finale yükselecek. Sarı-lacivertli takım, bu organizasyonda 2013, 2014 ve 2017'de final oynamasına rağmen ikincilikle yetinmişti.