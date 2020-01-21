Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Avrupa Ligi'nde yarın Dinamo Kursk'u konuk edecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Avrupa Ligi'nde yarın Dinamo Kursk'u konuk edecek - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Avrupa Ligi'nde yarın Dinamo Kursk'u konuk edecek

6 saat önce

Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun 11. haftasında yarın Rusya temsilcisi Dinamo Kursk'u ağırlayacak.

Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Avrupa Ligi'nde yarın Dinamo Kursk'u konuk edecek, System.String[]

Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun 11. haftasında yarın Rusya temsilcisi Dinamo Kursk'u ağırlayacak.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.

Organizasyonda geride kalan 10 maçta 8 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, liderlik koltuğunda oturuyor.

İki takım arasında Rusya'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Öznur Kablo, 73-54 kazanmıştı.

Grup maçları sonunda ilk 4'te yer alacak takımlar, çeyrek finale yükselecek. Sarı-lacivertli takım, bu organizasyonda 2013, 2014 ve 2017'de final oynamasına rağmen ikincilikle yetinmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:42 Kaynak: AA
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