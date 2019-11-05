Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dinamo Kursk'la karşılaşacak
Son Dakika Spor Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dinamo Kursk'la karşılaşacak

Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dinamo Kursk'la karşılaşacak

6 saat önce

Fenerbahçe Öznur Kablo Erkek Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 4. haftasında yarın Rusya'nın Dinamo Kursk ekibine konuk olacak.

Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dinamo Kursk'la karşılaşacak, System.String[]

Fenerbahçe Öznur Kablo Erkek Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 4. haftasında yarın Rusya'nın Dinamo Kursk ekibine konuk olacak.

Spor ve Konser Kompleksi'ndeki mücadele, TSİ 19.00'da başlayacak.

B Grubu'nda ikişer galibiyet ve birer yenilgisi olan iki takımdan Dinamo Kursk üçüncü, Fenerbahçe Öznur Kablo ise dördüncü sırada yer alıyor.

Dinamo Kursk, Öznur Kablo, Fenerbahçe, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:46 Kaynak: AA
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