Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dinamo Kursk'la karşılaşacak
6 saat önce
Fenerbahçe Öznur Kablo Erkek Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 4. haftasında yarın Rusya'nın Dinamo Kursk ekibine konuk olacak.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:46 Kaynak: AA
Fenerbahçe Öznur Kablo Erkek Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 4. haftasında yarın Rusya'nın Dinamo Kursk ekibine konuk olacak.
Spor ve Konser Kompleksi'ndeki mücadele, TSİ 19.00'da başlayacak.
B Grubu'nda ikişer galibiyet ve birer yenilgisi olan iki takımdan Dinamo Kursk üçüncü, Fenerbahçe Öznur Kablo ise dördüncü sırada yer alıyor.
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