Salon: Metro Enerji

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Yücel Çilingir, Kerem Yılmaz

Fenerbahçe Öznur Kablo: Olcay Çakır Turgut 7, Iagupova 22, McBride 22, Stokes 3, Vaughn 4, Thomas 6, Tuğçe Canıtez 6, Sevgi Uzun

Galatasaray: Pelin Derya Bilgiç 13, Sude Yılmaz 2, Prints 12, Steinberga 9, Holingsvorth 14, Asena Yalçın 3, Meltem Yıldızhan, Cansu Köksal, Russell 4, Hruscakova

1. Periyot: 18-14

Devre: 37-22

3. Periyot: 58-35

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, derbide konuk ettiği Galatasaray'ı 70-57 yenerek seride durumu 2-0 yaptı.

Normal sezon da dahil bu yıl ligde tüm maçlarını kazanan sarı-lacivertliler, seride bir galibiyet daha aldığı takdirde 15. lig şampiyonluğunu ilan edecek.

Üç galibiyete ulaşacak takımın 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayacağı serinin üçüncü maçı Galatasaray'ın ev sahipliğinde 11 Mayıs Salı günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Karşılaşma tempolu başladı. Top kayıpları yapan Galatasaray önünde topu iyi paylaşarak etkili olan Fenerbahçe Öznur Kablo, 4. dakikayı 14-6 üstün geçti. Sarı-lacivertliler, çeyreğin ilk bölümünde boyalı alanı savunmayı başardı. Üst üste pas hataları yapan ev sahibi takımın temposu periyodun son anlarında düştü. Galatasaray, hücumda peş peşe isabetsiz atışlar kullansa da savunmada rakibine kolay sayı şansı vermedi. Fenerbahçe Öznur Kablo, ilk çeyreği 18-14 önde tamamladı.

Derbide ikinci çeyreğin ilk bölümünde takımlar skor üretmekte oldukça zorlandı. Iagupova'nın bireysel performansının ön plana çıkmasıyla Fenerbahçe Öznur Kablo, 16. dakikada farkı 12 sayıya yükseltti: 28-16. Oyun ritmini kaybeden Galatasaray karşısında Iagupova ve McBride ikilisiyle sayılar bulmaya devam eden ev sahibi takım, soyunma odasına 37-22 üstün girdi.

İkinci yarıya da aynı tempoyla giren Fenerbahçe Öznur Kablo, oyundan düşen Galatasaray karşısında hızlı hücumlarla etkili oldu. Sarı-lacivertliler, 26. dakika biterken farkı 21 sayıya kadar çıkardı: 49-28. Fenerbahçe, derbide son çeyreğe de 23 sayılık avantajla gitti: 58-35.

Final periyoduna Stokes'un basketiyle başlayan ev sahibi takım, 31. dakikada farkı 25 sayıya çıkardı: 60-35. Galatasaray, boyalı alandan bulduğu sayılarla farkı eritmeye çalışsa da başarılı olamadı ve Fenerbahçe Öznur Kablo, derbi mücadelesini 70-57 kazandı.