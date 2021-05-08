Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off - Son Dakika

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off

08.05.2021 17:56
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off, System.String[]

Salon: Metro EnerjiHakemler: Fatih Arslanoğlu, Yücel Çilingir, Kerem YılmazFenerbahçe Öznur Kablo: Olcay Çakır Turgut 7, Iagupova 22, McBride 22, Stokes 3, Vaughn 4, Thomas 6, Tuğçe Canıtez 6, Sevgi UzunGalatasaray: Pelin Derya Bilgiç 13, Sude Yılmaz 2, Prints 12, Steinberga 9, Holingsvorth...

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Yücel Çilingir, Kerem Yılmaz

Fenerbahçe Öznur Kablo: Olcay Çakır Turgut 7, Iagupova 22, McBride 22, Stokes 3, Vaughn 4, Thomas 6, Tuğçe Canıtez 6, Sevgi Uzun

Galatasaray: Pelin Derya Bilgiç 13, Sude Yılmaz 2, Prints 12, Steinberga 9, Holingsvorth 14, Asena Yalçın 3, Meltem Yıldızhan, Cansu Köksal, Russell 4, Hruscakova

1. Periyot: 18-14

Devre: 37-22

3. Periyot: 58-35

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, derbide konuk ettiği Galatasaray'ı 70-57 yenerek seride durumu 2-0 yaptı.

Normal sezon da dahil bu yıl ligde tüm maçlarını kazanan sarı-lacivertliler, seride bir galibiyet daha aldığı takdirde 15. lig şampiyonluğunu ilan edecek.

Üç galibiyete ulaşacak takımın 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayacağı serinin üçüncü maçı Galatasaray'ın ev sahipliğinde 11 Mayıs Salı günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Karşılaşma tempolu başladı. Top kayıpları yapan Galatasaray önünde topu iyi paylaşarak etkili olan Fenerbahçe Öznur Kablo, 4. dakikayı 14-6 üstün geçti. Sarı-lacivertliler, çeyreğin ilk bölümünde boyalı alanı savunmayı başardı. Üst üste pas hataları yapan ev sahibi takımın temposu periyodun son anlarında düştü. Galatasaray, hücumda peş peşe isabetsiz atışlar kullansa da savunmada rakibine kolay sayı şansı vermedi. Fenerbahçe Öznur Kablo, ilk çeyreği 18-14 önde tamamladı.

Derbide ikinci çeyreğin ilk bölümünde takımlar skor üretmekte oldukça zorlandı. Iagupova'nın bireysel performansının ön plana çıkmasıyla Fenerbahçe Öznur Kablo, 16. dakikada farkı 12 sayıya yükseltti: 28-16. Oyun ritmini kaybeden Galatasaray karşısında Iagupova ve McBride ikilisiyle sayılar bulmaya devam eden ev sahibi takım, soyunma odasına 37-22 üstün girdi.

İkinci yarıya da aynı tempoyla giren Fenerbahçe Öznur Kablo, oyundan düşen Galatasaray karşısında hızlı hücumlarla etkili oldu. Sarı-lacivertliler, 26. dakika biterken farkı 21 sayıya kadar çıkardı: 49-28. Fenerbahçe, derbide son çeyreğe de 23 sayılık avantajla gitti: 58-35.

Final periyoduna Stokes'un basketiyle başlayan ev sahibi takım, 31. dakikada farkı 25 sayıya çıkardı: 60-35. Galatasaray, boyalı alandan bulduğu sayılarla farkı eritmeye çalışsa da başarılı olamadı ve Fenerbahçe Öznur Kablo, derbi mücadelesini 70-57 kazandı.

Fatih Arslanoğlu, Galatasaray, Fenerbahçe, Metro, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

UTA Arad'ın teknik direktörü Laszlo Balint, futbolcusunun kulaklarını çektiği sevinciyle olay oldu UTA Arad'ın teknik direktörü Laszlo Balint, futbolcusunun kulaklarını çektiği sevinciyle olay oldu Esra Ersoy, Acun Ilıcalı iş vermediği için kardeşi Ceyda Ersoy'un intihar girişiminde bulunduğunu söyledi Esra Ersoy, Acun Ilıcalı iş vermediği için kardeşi Ceyda Ersoy'un intihar girişiminde bulunduğunu söyledi Türkiye dahil 7 ülke İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı kınadı Türkiye dahil 7 ülke İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı kınadı Fanatik Yahudi grupların, 10 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'ya baskın yapmaya hazırlandığı öğrenildi Fanatik Yahudi grupların, 10 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'ya baskın yapmaya hazırlandığı öğrenildi Odaya giren kadın hayrete düştü! Kızının cansız bedenini yerde kocasını ise tavandan iple asılmış bir halde buldu Odaya giren kadın hayrete düştü! Kızının cansız bedenini yerde kocasını ise tavandan iple asılmış bir halde buldu Mustafa Üstündağ, eski eşi Ecem Özkaya'nın rol arkadaşı Ferdi Sancar'ı tehdit etti Mustafa Üstündağ, eski eşi Ecem Özkaya'nın rol arkadaşı Ferdi Sancar'ı tehdit etti İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi! HDP'li vekilden skandal paylaşım İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi! HDP'li vekilden skandal paylaşım Chloe Loughnan, aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisi futbolcu Andy O'Connell Chloe Loughnan, aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisi futbolcu Andy O'Connell

Son Dakika Haberleri
17:45 Son Dakika! Afganistan'da okul önünde bombalı saldırı: 25 kişi hayatını kaybetti
17:20 Türkiye dahil 7 ülke İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı kınadı
16:49 Fanatik Yahudi grupların, 10 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'ya baskın yapmaya hazırlandığı öğrenildi
16:41 Maç çıkışı ortalık savaş alanına döndü! Polisle çatışmaya giren taraftarlar plastik mermi ve cop yedi
16:35 Küçükçekmece'de kamyonetin 15 yaşındaki çocuğa çarptığı feci kaza kamerada
16:30 Odaya giren kadın hayrete düştü! Kızının cansız bedenini yerde kocasını ise tavandan iple asılmış bir halde buldu
16:27 Edin Visca'nın yeni adresi Trabzonspor! Başakşehir'den söz aldı
16:04 Fenerbahçe, Alanya maçı için Tahkim Kurulu'na gitmişti! Yine ret cevabı geldi
15:47 Chloe Loughnan, aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisi futbolcu Andy O'Connell
15:23 Erdoğan'dan gençlere transkript müjdesi: Artık istediğiniz yerden çift dilli olarak ücretsiz alabileceksiniz
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap: Soruşturma talep ediyorum İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap: Soruşturma talep ediyorum         
18:03
Son Dakika! Afganistan'da okul önünde bombalı saldırı: 25 kişi hayatını kaybetti Son Dakika! Afganistan'da okul önünde bombalı saldırı: 25 kişi hayatını kaybetti         
17:46
Lille'in efsane oyuncuları Burak Yılmaz'ın heykelinin dikilmesine dünden razı Lille'in efsane oyuncuları Burak Yılmaz'ın heykelinin dikilmesine dünden razı         
17:21
Yakalanan hırsızlardan, mide bulandıran görüntüler! Önce tükürdü, sonra da tuvaletini yaptı Yakalanan hırsızlardan, mide bulandıran görüntüler! Önce tükürdü, sonra da tuvaletini yaptı         
16:56
Çifte ölümde korkunç ihtimal: Doktor baba, kızını öldürdükten sonra intihar etti Çifte ölümde korkunç ihtimal: Doktor baba, kızını öldürdükten sonra intihar etti         
16:45
Edin Visca'nın yeni adresi Trabzonspor! Başakşehir'den söz aldı Edin Visca'nın yeni adresi Trabzonspor! Başakşehir'den söz aldı         
16:27
Pazarlar bugün yeniden açıldı, marketlerin fiyat oyunu deşifre oldu Pazarlar bugün yeniden açıldı, marketlerin fiyat oyunu deşifre oldu         
16:17
İmam nikahlı 4,5 yıllık eşinin, nişanlı olduğunu öğrendi İmam nikahlı 4,5 yıllık eşinin, nişanlı olduğunu öğrendi         
15:51
Erdoğan'dan gençlere transkript müjdesi: Artık istediğiniz yerden çift dilli olarak ücretsiz alabileceksiniz Erdoğan'dan gençlere transkript müjdesi: Artık istediğiniz yerden çift dilli olarak ücretsiz alabileceksiniz         
15:23
Yavru köpeği kurtarmak isteyen adam, kuyuya düşüp can verdi Yavru köpeği kurtarmak isteyen adam, kuyuya düşüp can verdi         
15:19
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk Kabine toplantısının en önemli gündem maddesinin normalleşme takvimi olacağını söyledi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk Kabine toplantısının en önemli gündem maddesinin normalleşme takvimi olacağını söyledi         
15:17
Sağlık Bakanlığı, 'Çılgın Hırsız' filminin baş kahramanlarının yer aldığı bir video paylaştı Sağlık Bakanlığı, 'Çılgın Hırsız' filminin baş kahramanlarının yer aldığı bir video paylaştı         
15:15
Burak'ın mest eden golüne yakından şahitlik eden takım arkadaşı David'in verdiği tepki sosyal medyayı salladı Burak'ın mest eden golüne yakından şahitlik eden takım arkadaşı David'in verdiği tepki sosyal medyayı salladı         
15:12
Pınar Altuğ yeni imajıyla dikkat çekti Pınar Altuğ yeni imajıyla dikkat çekti         
15:09
Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı         
09:14
Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu         
08:37
Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hale akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hale akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti         
08:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2021 18:23:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement