Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Öznur Kablo, İspanya deplasmanında
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Fenerbahçe Öznur Kablo, İspanya deplasmanında

1 saat önce

Fenerbahçe Öznur Kablo Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında yarın İspanya ekibi Spar Citylift Girona'yı ağırlayacak.

Fenerbahçe Öznur Kablo, İspanya deplasmanında, System.String[]

Fenerbahçe Öznur Kablo Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında yarın İspanya ekibi Spar Citylift Girona'yı ağırlayacak.


Metro Enerji Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.


B Grubu'nda Fenerbahçe Öznur Kablo'nun yanı sıra Spar Citylift Girona, LDLC ASVEL Feminin, Arka Gdnyia, BLMA, Sopron Basket, Famila Schio ve Dinamo Kursk takımları yer alıyor. Grup maçları sonunda ilk 4'te yer alacak takımlar, çeyrek finale yükselecek.


Sarı-lacivertli takım, bu organizasyonda 2013, 2014 ve 2017'de final oynamasına rağmen ikincilikle yetinmişti.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:02 
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