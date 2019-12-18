Fenerbahçe Öznur Kablo, İspanya deplasmanında! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Öznur Kablo, İspanya deplasmanında! - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Öznur Kablo, İspanya deplasmanında!

6 saat önce

Girona kentindeki Pavello Fontajau Spor Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 22.15'te başlayacak.

Fenerbahçe Öznur Kablo, İspanya deplasmanında!, System.String[]

Girona kentindeki Pavello Fontajau Spor Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 22.15'te başlayacak.


Organizasyonda geride kalan 7 maçta 5 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, liderlik koltuğunda oturuyor.


Avrupa Ligi'nde çıktığı 7 müsabakada 3 galibiyet alabilen İspanyol temsilcisi ise 8 takımlı grupta 6. sırada bulunuyor.


Grup maçları sonunda ilk 4'te yer alacak takımlar, çeyrek finale yükselecek. Sarı-lacivertli takım, bu organizasyonda 2013, 2014 ve 2017'de final oynamasına rağmen ikincilikle yetinmişti.


Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa programında öne çıkan maçları masayı yatırdı...


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Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:36 
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