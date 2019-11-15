Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Öznur Kablo, İspanyol basketbolcu Nicholls'u transfer etti
Son Dakika Spor Fenerbahçe Öznur Kablo, İspanyol basketbolcu Nicholls'u transfer etti - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Öznur Kablo, İspanyol basketbolcu Nicholls'u transfer etti

6 saat önce

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, İspanyol oyuncu Laura Nicholls'u renklerine kattı.

Fenerbahçe Öznur Kablo, İspanyol basketbolcu Nicholls'u transfer etti, System.String[]

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, İspanyol oyuncu Laura Nicholls'u renklerine kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İspanya Milli Takımı'nda da forma giyen 30 yaşındaki oyuncu ile 2020 yılının haziran ayına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Öznur Kablo, Fenerbahçe, basketbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 07:12 Kaynak: AA
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