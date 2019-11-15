Fenerbahçe Öznur Kablo, İspanyol basketbolcu Nicholls'u transfer etti

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, İspanyol oyuncu Laura Nicholls'u renklerine kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İspanya Milli Takımı'nda da forma giyen 30 yaşındaki oyuncu ile 2020 yılının haziran ayına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.