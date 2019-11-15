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Fenerbahçe Öznur Kablo, İspanyol basketbolcu Nicholls'u transfer etti
6 saat önce
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, İspanyol oyuncu Laura Nicholls'u renklerine kattı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 07:12 Kaynak: AA
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, İspanyol oyuncu Laura Nicholls'u renklerine kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İspanya Milli Takımı'nda da forma giyen 30 yaşındaki oyuncu ile 2020 yılının haziran ayına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
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