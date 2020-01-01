Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, Cruz'la yollarını ayırdı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, Cruz'la yollarını ayırdı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, Cruz'la yollarını ayırdı

6 saat önce

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, İspanyol oyuncusu Anna Cruz'la yollarını ayırdı.

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, Cruz'la yollarını ayırdı, System.String[]

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, İspanyol oyuncusu Anna Cruz'la yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sezon başı 1 senelik sözleşme imzalanan İspanyol oyun kurucunun, karşılıklı anlaşmayla sözleşmesinin feshedildiği ifade edildi.

Anna Cruz'un, 2020 yılına dair sözleşmesindeki bütün alacaklarından vazgeçtiği belirtilirken, oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Cruz, sarı-lacivertli formayla ligde ve Avrupa'da çıktığı 15 maçta 4,9 sayı ortalamasıyla mücadele etti.

Öznur Kablo, Fenerbahçe, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:18 Kaynak: AA
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