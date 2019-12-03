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Fenerbahçe Öznur Kablo, Lattes deplasmanında!
6 saat önce
Lattes şehrindeki Palais des Sports de Lattes'te oynanacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak.
Lattes şehrindeki Palais des Sports de Lattes'te oynanacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak.
B Grubu'nda çıktığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, lider durumda bulunuyor.
BLMA ise 5 maçta 3 galibiyet ve 2 yenilgi ile üçüncü sırada yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:42
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