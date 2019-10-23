Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Öznur Kablo, Macaristan deplasmanında
Son Dakika Spor Fenerbahçe Öznur Kablo, Macaristan deplasmanında

Fenerbahçe Öznur Kablo, Macaristan deplasmanında

51 dakika önce

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında yarın Macaristan deplasmanında Sopron Basket'le karşılaşacak.

Fenerbahçe Öznur Kablo, Macaristan deplasmanında, System.String[]

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında yarın Macaristan deplasmanında Sopron Basket'le karşılaşacak.

Sopron şehrindeki Novomatic Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.

Sarı-lacivertliler, sezonun ilk haftasında sahasında İspanya temsilcisi Spar Citylift Girona'yı 86-82 yendi. Sopron Basket ise Fransa deplasmanında BLMA'yı 66-53'lük skorla geçti.

Öznur Kablo, Macaristan, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Etek altı fotoğrafı çeken sapık katip, tutuklandı
94 yaşındaki kadını, çocukları sokağa attı Kaza sonrası kadın sürücü, otomobile levye ile sadırdı iddiası 54 yaşındaki İlker İnanoğlu, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 11:03:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Öznur Kablo, Macaristan deplasmanında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]