Fenerbahçe Öznur Kablo, Macaristan deplasmanında
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Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında yarın Macaristan deplasmanında Sopron Basket'le karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:12 Kaynak: AA
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında yarın Macaristan deplasmanında Sopron Basket'le karşılaşacak.
Sopron şehrindeki Novomatic Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.
Sarı-lacivertliler, sezonun ilk haftasında sahasında İspanya temsilcisi Spar Citylift Girona'yı 86-82 yendi. Sopron Basket ise Fransa deplasmanında BLMA'yı 66-53'lük skorla geçti.
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