Fenerbahçe Öznur Kablo'nun FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ndeki rakibi UMMC Ekaterinburg oldu

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Öznur Kablo'nun Dörtlü Final'deki rakibi, Rusya'nın UMMC Ekaterinburg takımı oldu.
UMMC Ekaterinburg, çeyrek finalde 80-67 kazandığı mücadelenin rövanşında Dinamo Kursk ile karşılaştı.
Macaristan'ın Sopron şehrinde oynanan mücadeleden 94-59 galip ayrılan UMMC Ekaterinburg, Dörtlü Final'e yükseldi ve Fenerbahçe Öznur Kablo ile eşleşti.
16-18 Nisan'da oynanacak Dörtlü Final karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak şehir, daha sonra belli olacak.
Kaynak: AA
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