Fenerbahçe Öznur Kablo'nun konuğu - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Öznur Kablo'nun konuğu - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Öznur Kablo'nun konuğu

7 saat önce

Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun 13. haftasında yarın Fransa ekibi BLMA'yı konuk edecek.

Fenerbahçe Öznur Kablo'nun konuğu, System.String[]

Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun 13. haftasında yarın Fransa ekibi BLMA'yı konuk edecek.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma 19.30'da başlayacak.

Grupta geride kalan 12 haftada 10 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Öznur Kablo, lider durumda bulunuyor.

Konuk BLMA ise 7 galibiyet, 5 mağlubiyet ve averajla 3. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında Fransa'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 76-74 kazanmıştı.

Ligde grup maçları sonunda ilk 4'te yer alacak takımlar, çeyrek finale yükselecek. Sarı-lacivertli takım, bu organizasyonda 2013, 2014 ve 2017'de final oynamasına rağmen ikincilikle yetinmişti.

Öznur Kablo, Fenerbahçe, Avrupa, Fransa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ersun Yanal: Galatasaray derbisinde puan kaybedersek görevimi bırakırım
Fatih Terim: Fenerbahçe'yi bu kez yenip, kötü seriyi bitireceğiz Rennes, kulüp genel müdürü pozisyonuna Damien Comolli'yi getirmek istiyor PFDK'dan F.Bahçe ve Ahmet Nur Çebi'ye para cezası

Son Dakika Haberleri
15:58 Tuvana Türkay, Ağır Romantik filminin galasında yaptığı gafla Onur Tuna'ya gönderme yaptı
15:41 Olaylı evlilik sona erdi! Ünlü çift nihayet boşandı
15:16 Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada 7 firari sanığın dosyası ayrıldı
14:47 Besteci Tınay, kendisine sözlü tacizde bulunan müzisyeni ifşa etti
11:54 Alegori'nin yeni klibi "Senden sonra" tüm dijital platformlarda!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 17:09:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe Öznur Kablo'nun konuğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]