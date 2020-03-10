Fenerbahçe Öznur Kablo'nun konuğu Bourges Basket

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.



Bu karşılaşmanın rövanşı 18 Mart Çarşamba günü Fransa'da oynanacak. Gerek kalması durumunda üçüncü müsabaka ise 25 Mart'ta yapılacak.



Çeyrek finalde 2 galibiyete ulaşan takım adını Dörtlü Final'e yazdıracak.



