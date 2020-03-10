Fenerbahçe Öznur Kablo'nun konuğu Bourges Basket - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Öznur Kablo'nun konuğu Bourges Basket - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Öznur Kablo'nun konuğu Bourges Basket

7 saat önce

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.

Fenerbahçe Öznur Kablo'nun konuğu Bourges Basket, System.String[]

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.


Bu karşılaşmanın rövanşı 18 Mart Çarşamba günü Fransa'da oynanacak. Gerek kalması durumunda üçüncü müsabaka ise 25 Mart'ta yapılacak.


Çeyrek finalde 2 galibiyete ulaşan takım adını Dörtlü Final'e yazdıracak.


Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:42 
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