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Fenerbahçe Öznur Kablo'nun konuğu Bourges Basket
7 saat önce
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.
Bu karşılaşmanın rövanşı 18 Mart Çarşamba günü Fransa'da oynanacak. Gerek kalması durumunda üçüncü müsabaka ise 25 Mart'ta yapılacak.
Çeyrek finalde 2 galibiyete ulaşan takım adını Dörtlü Final'e yazdıracak.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:42
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