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Fenerbahçe Öznur Kablo'nun konuğu LDLC ASVEL Feminin!
6 saat önce
Metro Enerji Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.
Metro Enerji Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.
Sarı-lacivertli ekip, 4 galibiyet ve 2 yenilgiyle B Grubu'nda ilk sırada yer alıyor.
LDLC ASVEL Feminin ise 2 galibiyet ve 4 yenilgiyle 6. sırada bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:58
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