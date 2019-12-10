Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Öznur Kablo'nun konuğu LDLC ASVEL Feminin!
Son Dakika Spor Fenerbahçe Öznur Kablo'nun konuğu LDLC ASVEL Feminin! - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Öznur Kablo'nun konuğu LDLC ASVEL Feminin!

6 saat önce

Metro Enerji Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.

Fenerbahçe Öznur Kablo'nun konuğu LDLC ASVEL Feminin!, System.String[]

Metro Enerji Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.


Sarı-lacivertli ekip, 4 galibiyet ve 2 yenilgiyle B Grubu'nda ilk sırada yer alıyor.


LDLC ASVEL Feminin ise 2 galibiyet ve 4 yenilgiyle 6. sırada bulunuyor.


Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:58 
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