Fenerbahçe Öznur Kablo'nun rakibi Arka Gdynia
02.12.2020 10:33
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında yarın Polonya temsilcisi Arka Gdynia ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında yarın Polonya temsilcisi Arka Gdynia ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe Öznur Kablo ve Arka Gdynia'nın yanı sıra Çekya'dan USK Prag ve Fransa'dan Asvel Feminin'in yer aldığı grupta ilk bölüm maçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul'da oynanıyor.
Gruptaki ilk maçında Çekya'nın USK Prag ekibini 77-70 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, ikinci müsabakada Arka Gdynia karşısında galibiyet arayacak.
Metro Enerji Salonu'ndaki mücadele saat 17.00'de başlayacak. Öte yandan grubun diğer maçında saat 20.00'de USK Prag ile Asvel Feminin karşı karşıya gelecek.
Son Dakika Maradona'nın kalbi 500 gram fazla bulununca, incelenmek için cansız bedeninden çıkarıldı 300 kişinin katıldığı ve tam 5 gün süren swinger partisi, ülkeyi alarma geçirdi! Korona vakaları arttı Kamunun ardından özel sektörde ilk mesai hamlesi bankalardan geldi: 10.00-16.00 arası çalışacaklar Galatasaray Falcao'yu gönderip yerine Mandzukic'i transfer edecek Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü Balon balığı avcılığı için bu yıl kuyruk başına 5 lira destek ödemesi yapılacak Murat 124'ünü lüks araçla takas etmedi, torununa miras bırakacak Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Bülent Arınç'tan ilk açıklama: Doğruları savunmaya kararlıyım