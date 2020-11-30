Fenerbahçe Öznur Kablo'nun rakibi USK Prag

Öte yandan, organizasyondaki diğer Türk temsilcilerinden Galatasaray, D Grubu'nun Macaristan'daki, İzmit Belediyespor da A Grubu'nun İstanbul'daki ilk bölüm maçlarına oyuncularındaki Kovid-19 vakaları nedeniyle katılamayacak.

Sarı-lacivertli takım, 3 Aralık Perşembe günü Arka Gdynia, 4 Aralık Cuma günü de LDLC Asvel Feminin ile aynı saatlerde karşılaşacak.

Sarı-lacivertli takımın, USK Prag'ın yanı sıra Fransa'dan LDLC Asvel Feminin ve Polonya'dan Arka Gdynia ile yer aldığı grupta ilk bölüm maçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Metro Enerji Salonu'nda oynanacak.

Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum