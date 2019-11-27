Fenerbahçe Öznur Kablo rahat kazandı

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, grupta 4. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Famila Schio ise 2. mağlubiyetini yaşadı.



Metro Enerji Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 16-9 önde kapatan Fenerbahçe Öznur Kablo, soyunma odasına 36-20 üstün gitti.



Skor avantajını ikinci yarıda koruyan sarı-lacivertli takım, üçüncü periyodunu 50-27 önde geçtiği müsabakadan 58-43 galip ayrıldı.



