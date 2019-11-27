Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Öznur Kablo rahat kazandı
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Fenerbahçe Öznur Kablo rahat kazandı

6 saat önce

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, grupta 4. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe Öznur Kablo rahat kazandı, System.String[]

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, grupta 4. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Famila Schio ise 2. mağlubiyetini yaşadı.


Metro Enerji Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 16-9 önde kapatan Fenerbahçe Öznur Kablo, soyunma odasına 36-20 üstün gitti.


Skor avantajını ikinci yarıda koruyan sarı-lacivertli takım, üçüncü periyodunu 50-27 önde geçtiği müsabakadan 58-43 galip ayrıldı.


Öznur Kablo, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:58 
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