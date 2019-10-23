Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Öznur Kablo, Sopron yolcusu!
Son Dakika Spor Fenerbahçe Öznur Kablo, Sopron yolcusu!

Fenerbahçe Öznur Kablo, Sopron yolcusu!

1 saat önce

Sopron şehrindeki Novomatic Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.

Fenerbahçe Öznur Kablo, Sopron yolcusu!, System.String[]

Sopron şehrindeki Novomatic Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.


Sarı-lacivertliler, sezonun ilk haftasında sahasında İspanya temsilcisi Spar Citylift Girona'yı 86-82 yendi. Sopron Basket ise Fransa deplasmanında BLMA'yı 66-53'lük skorla geçti.


İspanya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:59 
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