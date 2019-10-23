Fenerbahçe Öznur Kablo, Sopron yolcusu!

Sarı-lacivertliler, sezonun ilk haftasında sahasında İspanya temsilcisi Spar Citylift Girona'yı 86-82 yendi. Sopron Basket ise Fransa deplasmanında BLMA'yı 66-53'lük skorla geçti.

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