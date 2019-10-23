Fenerbahçe Öznur Kablo, Sopron yolcusu!
1 saat önce
Sopron şehrindeki Novomatic Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.
Sopron şehrindeki Novomatic Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.
Sarı-lacivertliler, sezonun ilk haftasında sahasında İspanya temsilcisi Spar Citylift Girona'yı 86-82 yendi. Sopron Basket ise Fransa deplasmanında BLMA'yı 66-53'lük skorla geçti.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:59
Beşiktaş-Galatasaray derbisini Mete Kalkavan yönetecek Belhanda menajerine talimat verdi! Ocak ayında ayrılıyor Al Wahda ile sözleşmesini fesheden Emre Çolak konuştu: 2 aydır para alamıyorduk Lewandowski Şampiyonlar Ligi tarihinin en çok gol atan 5. oyuncusu oldu