Fenerbahçe Öznur Kablo, yarı final serisinde 1-0 öne geçti

Fenerbahçe Öznur Kablo, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı final serisinin ilk maçında Çankaya Üniversitesi'ni konuk etti.

Fenerbahçe Öznur Kablo, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı final serisinin ilk maçında Çankaya Üniversitesi'ni konuk etti. Mücadeleyi 86-61 kazanan Sarı-lacivertliler, yarı final serisinde 1-0 öne geçerken aynı zamanda bu sezon ligdeki namağlup serisini de sürdürdü. Herbalife Nutrition KBSL yarı final serisi ikinci maçı, 4 Nisan Pazar günü Metro Enerji Salonu'nda oynanacak. Mücadele saat 16.00'da başlayacak. Çeyrek Skorları: 1.Çeyrek: 20-192.Çeyrek: 22-153.Çeyrek: 25-144.Çeyrek: 19-13

Çeyrek Skorları: 1.Çeyrek: 20-192.Çeyrek: 22-153.Çeyrek: 25-144.Çeyrek: 19-13

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