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Fenerbahçe Öznur Kablo, yarın LDLC ASVEL Feminin'i konuk edecek
6 saat önce
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 7. hafta maçında yarın Fransa'nın LDLC ASVEL Feminin ekibini ağırlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:26 Kaynak: AA
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 7. hafta maçında yarın Fransa'nın LDLC ASVEL Feminin ekibini ağırlayacak.
Metro Enerji Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.
Sarı-lacivertli ekip, 4 galibiyet ve 2 yenilgiyle B Grubu'nda ilk sırada yer alıyor.
LDLC ASVEL Feminin ise 2 galibiyet ve 4 yenilgiyle 6. sırada bulunuyor.
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