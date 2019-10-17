Fenerbahçe Öznur Kablo, yılın çaylağını kadrosuna kattı

Hartford Courant'ta yer alan habere göre geride bıraktığımız sezon WNBA'de yılın çaylağı seçilen ABD'li forvet Napheesa Collier, ocak ayından itibaren ülkemizi EuroLeague Women'da temsil eden son KBSL şampiyonu Fenerbahçe Öznur Kablo'da forma giyecek.



Minnesota Lynx formasıyla etkileyici bir sezonu geride bırakan 23 yaşındaki oyuncu, 34 normal sezon maçında forma giyiş ve maç başına 33.3 dakika parkede kalarak 13.1 sayı, 6.6 ribaund, 2.6 asist, 1.9 top çalma ortalamaları ile mücadele etmişti.



Yüzde 49 ile saha içi isabeti bulan Collier, yüzde 36.1 ile üçlük isabeti buldu ve serbest atış çizgisinden yüzde 79.2 ile attı.



