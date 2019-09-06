Fenerbahçe pas ağırlıklı çalıştı

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, milli takımlarda olan futbolcuların katılmadığı, diğer oyuncuların ise pas ağırlıklı bir çalışma yaptığı ifade edildi.



Sarı-lacivertliler, Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı idmanla devam edecek.