Fenerbahçe pas çalışması yaptı - Son Dakika
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Fenerbahçe pas çalışması yaptı

6 saat önce

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Fenerbahçe, bu sabah yaptığı antrenmanda pas çalışması gerçekleştirdi.

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İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Fenerbahçe, bu sabah yaptığı antrenmanda pas çalışması gerçekleştirdi.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde düz koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan çalışmanın ilk yarım saati, basına açık yapıldı. Futbolcular antrenmanın basına açık bölümünde pas çalışması gerçekleştirdi. İdmanda kaptan Emre Belözoğlu yer almazken hazırlıklarını salonda yaptığı çalışmalarla sürdürdü.

Öte yandan, Ersun Yanal, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle idmanı takip eden basın mensuplarını kutladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İdmandan görüntüler

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Fenerbahçe, Antalya, Sabah, Belek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:23 Kaynak: DHA
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