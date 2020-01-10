Fenerbahçe pas çalıştı - Son Dakika
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Fenerbahçe pas çalıştı

6 saat önce

Fenerbahçe, devre arası hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya Belek'te sabah gerçekleştirdiği antrenmanda pas çalışması yaptı.

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Fenerbahçe, devre arası hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya Belek'te sabah gerçekleştirdiği antrenmanda pas çalışması yaptı.


Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek'te devam eden Fenerbahçe, çalışmalarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde düz koşu ve ısınmayla başlayan çalışmalarda futbolcular basına açık son bölümünde pas çalışması yaptı. Antrenmanda kaptan Emre Belözoğlu yer almazken salonda çalışmalarına devam etti.


Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, basın mensuplarının gazeteciler gününü kutladı. - ANTALYA

Fenerbahçe, Antalya, Sabah, Belek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:15 Kaynak: İHA
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