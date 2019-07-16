Fenerbahçe pas ve hücum çalıştı
5 saat önce
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına 2 günlük aranın ardından akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Fenerbahçe Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 10:14 Kaynak: DHA
, yeni sezon hazırlıklarına 2 günlük aranın ardından akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde, Can Bartu Tesisleri
'nde gerçekleştirilen antrenman saat 19.00'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda iki gruba ayrılan futbolcular top kapma, pas ve hücum çalışmaları yaptı. Antrenman, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.
Samsunspor, Ahmethan Köse transferi için Comolli ile görüşüyor Fenerbahçe, Konoplyanka ile anlaştı! Schalke ile görüşmeler sürüyor Fenerbahçe Beko, Berkay Candan ile anlaştı Oğlak Burcunda parçalı ay tutulması bu gece gerçekleşecek