Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe pas ve hücum çalıştı
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Fenerbahçe pas ve hücum çalıştı

5 saat önce

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına 2 günlük aranın ardından akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına 2 günlük aranın ardından akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman saat 19.00'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda iki gruba ayrılan futbolcular top kapma, pas ve hücum çalışmaları yaptı. Antrenman, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.


Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 10:14 Kaynak: DHA
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