Fenerbahçe Pas ve Hücum-defans Çalıştı
1 saat önce
Sezonun ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını kamp yaptığı otelin antrenman sahasında basına kapalı olarak gerçekleştirdi.
Sezonun ikinci yarısına Antalya
'da hazırlanan Fenerbahçe
, günün ilk antrenmanını kamp yaptığı otelin antrenman sahasında basına kapalı olarak gerçekleştirdi.
Teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve şut çalışmasıyla sürdü. Sonrasında 2 gruba ayrılan futbolcular, tam sahada dönüşümlü olarak pas ve hücum-defans organizasyonları üzerinde çalışarak anrenmanı tamamladı. İdmanda Fenerbahçe U21 Takımı da yer aldı.
Sarı-lacivertli ekip akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.
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Fenerbahçe antrenman görüntüleri (ARŞİV)
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:27 Kaynak: DHA
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