Fenerbahçe, Passolig kart sahibi 1 milyonuncu taraftarını derbide ağırlayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Passolig kart sahibi 1 milyonuncu taraftarını derbide ağırlayacak - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, Passolig kart sahibi 1 milyonuncu taraftarını derbide ağırlayacak

6 saat önce

Fenerbahçe Kulübü, Passolig kart sahibi 1 milyonuncu taraftarın, Süper Lig'in 23. haftasındaki Galatasaray derbisinde ağırlanacağını duyurdu.

Fenerbahçe, Passolig kart sahibi 1 milyonuncu taraftarını derbide ağırlayacak, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü, Passolig kart sahibi 1 milyonuncu taraftarın, Süper Lig'in 23. haftasındaki Galatasaray derbisinde ağırlanacağını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe logolu 998 bin Passolig kart satışı gerçekleştirildiği kaydedilirken, 1 milyonuncu kart sahibinin futbol takımı oyuncuları tarafından imzalanmış forma kazanma ve Galatasaray derbisini locada izleme fırsatı elde edeceği aktarıldı.

Fenerbahçe, Galatasaray'ın ardından Passolig kartta 1 milyon barajını geçen ikinci kulüp olacak.

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:08 Kaynak: AA
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