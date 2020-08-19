Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe, 15 Ağustos Cumartesi günü İstanbulspor ile oynanan özel karşılaşmadaki "talimatlara aykırı hareketler" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Fenerbahçe, 15 Ağustos Cumartesi günü İstanbulspor ile oynanan özel karşılaşmadaki "talimatlara aykırı hareketler" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 15.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - İSTANBULSPOR A.Ş. özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."



Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 19:55

Kaynak: DHA

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