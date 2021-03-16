Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika

Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

16.03.2021 22:04
Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü, Gençlerbirliği maçı sonrası kulüp sosyal medya hesabında yayımlanan açıklamalarının yanı sıra, yönetim kurulu üyeleri Selahattin Baki ve Alper Pirşen'in "sportmenliğe aykırı açıklamaları" gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na...

Fenerbahçe Kulübü, Gençlerbirliği maçı sonrası kulüp sosyal medya hesabında yayımlanan açıklamalarının yanı sıra, yönetim kurulu üyeleri Selahattin Baki ve Alper Pirşen'in "sportmenliğe aykırı açıklamaları" gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"1- FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübü antrenörü VOLKAN KAZAK'ın 13.03.2021 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 14.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.2- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü'nün 13.03.2021 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 5/5, 9/3 ve 7/13 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.3- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 14.03.2021 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.4- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü futbolcusu ÖZER ÖZDEMİR'in 14.03.2021 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-YUKATEL DENİZLİSPOR Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 15.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü antrenörü ZAFER ÖZGÜLTEKİN'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 15.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 14.03.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig müsabakası sonrası kulüp sosyal medya hesabında yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi SELAHATTİN BAKİ'nin 14.03.2021 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi ALPER PİRŞEN'in 14.03.2021 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika Spor


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