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Fenerbahçe Pfdk'ya Sevk Edildi

4 saat önce

İSTANBUL / DHAFenerbahçe Kulübü, Giresunspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Fenerbahçe Pfdk'ya Sevk Edildi, System.String[]
İSTANBUL/ DHA

Fenerbahçe Kulübü, Giresunspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nce PFDK'ya yapılan sevkler şöyle.

1- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 18.12.2018 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- MENEMEN BELEDİYESPOR Kulübü'nün 19.12.2018 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-MENEMEN BELEDİYESPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 13/5 ve 14/2 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. Kulübü'nün 20.12.2018 tarihinde oynanan DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş.-ANTALYASPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. Kulübü futbolcusu RAŞİT SEVİNDİR'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi 21.12.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GİRESUNSPOR Kulübü'nün 20.12.2018 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 20.12.2018 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:33 Kaynak: DHA

Futbol, Giresunspor, Türkiye Kupası, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Spor
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