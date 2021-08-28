Fenerbahçe, Portekiz ekibi Santa Clara ile Hidemasa Morita için anlaştı

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Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe, Portekiz ekibi Santa Clara ile Hidemasa Morita için her konuda anlaşmaya vardı. Santa Clara'nın en büyük hissedarı olan İsmail Uzun, kulüp başkanlığına atandı. Uzun, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la her konuda anlaşmaya vardı.

HER YERDE OYNUYOR

Morita, ön libero, merkez orta saha ve sağ bekte oynayabiliyor. Klasik ön liberolara göre temposu daha yüksek ve iki hat arasında gidip gelen bir futbolcu. Vitor Pereira'nın Japon futbolcuda çok ısrarcı olduğu belirtildi.