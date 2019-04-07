Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Potada Fark Attı

Fenerbahçe Potada Fark Attı

1 saat önce

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. hafta maçında Bellona Kayseri Basketbol ile Fenerbahçe karşılaştı.

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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. hafta maçında Bellona Kayseri Basketbol ile Fenerbahçe karşılaştı. müsabakayı konuk ekip Fenerbahçe farklı kazandı. Salon: Kayseri Kadir Has Hakemler: Orkun Yurtdaş xx Ahmet Taner İbin xx Sedef Yarıcı xx Bellona Kayseri Basketbol: Luca Ivankovic xxx (15) Melike Oral x Maja Miljkovic xx (14) Debbie Ibekwe xxx (24) Gamze Takmaz x Gizem Sezer x Meryem Gültekin x (5) Fenerbahçe: Anastasiya Verameyenka x (2) Birsel Vardarlı Demirmen x (7) Kelsey Plus xxx (20) Tuğçe Canıtez xx (13) Kiah Irena Stokes xx (10) Ayşe Cora xx (5) Esra Ural Topuz x (4) Merve Arı x Özge Yavaş x (4) Tilbe Şenyürek x (2) Cecilia Zandalasini xx (9) Periyotlar: 1.Periyot: 8-8 (berabere) 2.Periyot: 21-20 (Bellona Kayseri Basket) 3.Periyot: 10-28 (Fenerbahçe) 4.Periyot: 19-20 (Fenerbahçe) Devre: 29-28 (Bellona Kayseri Basketbol)

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 09:31 Kaynak: İHA

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