Fenerbahçe Potada Fark Attı
1 saat önce
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. hafta maçında Bellona Kayseri Basketbol ile Fenerbahçe karşılaştı.
Türkiye
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. hafta maçında Bellona Kayseri
Basketbol ile Fenerbahçe
karşılaştı. müsabakayı konuk ekip Fenerbahçe farklı kazandı. Salon: Kayseri Kadir Has
Hakemler: Orkun Yurtdaş xx Ahmet Taner
İbin xx Sedef Yarıcı xx Bellona Kayseri Basketbol: Luca Ivankovic xxx (15) Melike Oral x Maja Miljkovic xx (14) Debbie Ibekwe xxx (24) Gamze Takmaz
x Gizem Sezer
x Meryem Gültekin
x (5) Fenerbahçe: Anastasiya Verameyenka x (2) Birsel Vardarlı
Demirmen x (7) Kelsey Plus xxx (20) Tuğçe Canıtez
xx (13) Kiah Irena Stokes xx (10) Ayşe Cora
xx (5) Esra Ural Topuz x (4) Merve Arı
x Özge Yavaş x (4) Tilbe Şenyürek x (2) Cecilia Zandalasini xx (9) Periyotlar: 1.Periyot: 8-8 (berabere) 2.Periyot: 21-20 (Bellona Kayseri Basket) 3.Periyot: 10-28 (Fenerbahçe) 4.Periyot: 19-20 (Fenerbahçe) Devre: 29-28 (Bellona Kayseri Basketbol)
(Yüksel Yıkılmaz/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 09:31 Kaynak: İHA
"Fener Ol" Kampanyasına Fenerbahçeli Sporculardan 10 milyon TL
Sigaraya Gelen Zam Bir Tek Onların Yüzünü Güldürdü
Türk Telekom Evinde Pınar Karşıyaka'yı Farklı Geçti
"Fener Ol" Kampanyası 15 Milyon TL'yi Aştı