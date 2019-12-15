Fenerbahçe potada Obradovic'le en kötü sezonunu geçiriyor - Son Dakika
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Fenerbahçe potada Obradovic'le en kötü sezonunu geçiriyor

6 saat önce

Avrupa'nın en başarılı başantrenörleri arasında gösterilen Obradovic yönetiminde 7. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, 2019-2020'ye istediği gibi başlayamadı.

Fenerbahçe potada Obradovic'le en kötü sezonunu geçiriyor, System.String[]

Avrupa'nın en başarılı başantrenörleri arasında gösterilen Obradovic yönetiminde 7. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, 2019-2020'ye istediği gibi başlayamadı.


Sezona Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Anadolu Efes'e kaybederek başlayan sarı-lacivertli ekip, Türkiye liginde ve THY Avrupa Ligi'nde aldığı yenilgilerle de taraftarını üzdü.


Bu sezon çıktığı 26 resmi maçta 14 galibiyet, 12 yenilgi alan Obradovic'in öğrencileri, yüzde 46'lık mağlubiyet oranıyla geçmiş yılların çok gerisinde kaldı.


456 maçta 104 yenilgi


Sarı-lacivertliler, Obradovic yönetiminde geride kalan 6 sezonda 456 maçta 104 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, söz konusu dönemdeki maçlarının yüzde 23'ünü kaybetti.


Avrupa'da geçen sezonun yenilgi sayısına şimdiden ulaştı


Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde sezonun yarısına gelmeden geçen sezon aldığı yenilgi sayısına ulaştı. Dörtlü Final oynadığı geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde 36 maça çıkan sarı-lacivertliler, 8 yenilgi almıştı. Fenerbahçe Beko, bu sezon 13 maçta 8 yenilgi alarak taraftarını üzdü.


Sarı-lacivertliler, ING Basketbol Süper Ligi'nde 12 maçta 3 yenilgi yaşadı. Deplasmanda Galatasaray Doğa Sigorta ve Anadolu Efes'e derbilerde kaybeden Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka deplasmanında da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Takım geçen yıl normal sezonda 28 maçta 4 yenilgi almıştı.


Sezonlar


Fenerbahçe'nin Zeljko Obradovic yönetimindeki sezonlarda aldığı galibiyet ve mağlubiyetler şöyle:


Sezon Resmi maç sayısı Galibiyet Mağlubiyet Yenilgi Yüzdesi


2013-2014 75 55 20 26,6


2014-2015 73 53 20 27,3


2015-2016 74 59 15 20,2


2016-2017 75 60 15 20


2017-2018 78 62 16 20,5


2018-2019 81 63 18 22,2


2019-2020 26 14 12 46,1


Türk Hava Yolları, Ivan Obradovic, Fenerbahçe, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 02:46 
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